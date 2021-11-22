Народні прикмети, обряди і звичаї 23 листопада

Хмари висять низько — чекай вітру і снігу.
23 листопада віряни та церква вшановують пам'ять апостолів вiд 70-ти: Ераста, Олiмпа, Родiона, Сосипатра, Куарта (Кварта) i Тертiя, мученика Ореста, лiкаря, священномученика Милiя, єпископа Персидського, i двох учнiв його, преподобного Феостирикта, що в Символах, мученика Константина, князя Грузинського, колесування великомученика Георгiя.
23 листопада: українські народні прикмети
- Якщо зірки на небі яскраві — на гарну погоду, тьмяні - на дощ або сніг.
- Зорі рясно всіяли небо — наступний день буде сонячний.
- Блимання зірок у листопаді — ознака погіршення погоди з посиленням вітру.
- Коли хмари пливуть низько — буде дощ і похолодніє.
- Хмари висять низько — чекай вітру і снігу.
23 листопада: церковне свято
Святий мученик Орест жив в кінці третього століття в місті Тіан в Каппадокії за часів імператора Діоклетіана і був відомим лікарем.
За наказом імператора, в Тіан для боротьби з християнством був направлений воєначальник Максимин. Серед перших на суд до Максимина був приведений Орест. Він відкрито визнав свою віру в Ісуса Христа. Гонитель пропонував святому багатства, почесті, славу замість відмови від Єдиного Істинного Бога, але святий Орест був непохитний.
За наказом Максимина, Ореста привели в багатий язичницький храм і знову запропонували поклонитися ідолам. Коли він відмовився, сорок воїнів били святого мученика батогами, палицями, воловими жилами, а потім катували вогнем. Почався землетрус, ідоли попадали і розбилися. Всі бігли з храму, а коли звідти вийшов святий Орест – храм впав.
Розсерджений Максимин наказав посадити святого мученика на сім днів в темницю і не давати йому їжі, а на восьмий день продовжити муки. Святому вбили цвяхи в п’яти, потім прив’язали до дикого коня. Мученик загинув в 304 році. Мощі його були кинуті в море.
23 листопада: народні традиції
Раніше у народі цього дня була широко поширена традиція вирушати зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того, щоб їх освятити. Потім ними годували домашню худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини після цього повинні бути здоровими і легше пережити зиму.
23 листопада: що варто робити
Раніше до цього моменту річки починав сковувати лід, але він був досить тонким і ламким. Тому й говорили, що після цього дня настають справжні морози. Тому 23 листопада спостерігали за природою.
23 листопада: що не можна робити
- Вирушати у далеку дорогу.
- Позичати щось сусідам.
- Починати нові справи.
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