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Народні прикмети, обряди і звичаї 23 листопада

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Народні прикмети, обряди і звичаї 23 листопада

pixabay.com

Хмари висять низько — чекай вітру і снігу.

23 листопада віряни та церква вшановують пам'ять апостолів вiд 70-ти: Ераста, Олiмпа, Родiона, Сосипатра, Куарта (Кварта) i Тертiя, мученика Ореста, лiкаря, священномученика Милiя, єпископа Персидського, i двох учнiв його, преподобного Феостирикта, що в Символах, мученика Константина, князя Грузинського, колесування великомученика Георгiя

23 листопада: українські народні прикмети

  • Якщо зірки на небі яскраві — на гарну погоду, тьмяні - на дощ або сніг.
  • Зорі рясно всіяли небо — наступний день буде сонячний.
  • Блимання зірок у листопаді — ознака погіршення погоди з посиленням вітру.
  • Коли хмари пливуть низько — буде дощ і похолодніє.
  • Хмари висять низько — чекай вітру і снігу.

23 листопада: церковне свято 

Святий мученик Орест жив в кінці третього століття в місті Тіан в Каппадокії за часів імператора Діоклетіана і був відомим лікарем.

За наказом імператора, в Тіан для боротьби з християнством був направлений воєначальник Максимин. Серед перших на суд до Максимина був приведений Орест. Він відкрито визнав свою віру в Ісуса Христа. Гонитель пропонував святому багатства, почесті, славу замість відмови від Єдиного Істинного Бога, але святий Орест був непохитний.

За наказом Максимина, Ореста привели в багатий язичницький храм і знову запропонували поклонитися ідолам. Коли він відмовився, сорок воїнів били святого мученика батогами, палицями, воловими жилами, а потім катували вогнем. Почався землетрус, ідоли попадали і розбилися. Всі бігли з храму, а коли звідти вийшов святий Орест – храм впав.

Розсерджений Максимин наказав посадити святого мученика на сім днів в темницю і не давати йому їжі, а на восьмий день продовжити муки. Святому вбили цвяхи в п’яти, потім прив’язали до дикого коня. Мученик загинув в 304 році. Мощі його були кинуті в море.

23 листопада: народні традиції

Раніше у народі цього дня була широко поширена традиція вирушати зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того, щоб їх освятити. Потім ними годували домашню худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини після цього повинні бути здоровими і легше пережити зиму. 

23 листопада: що варто робити

Раніше до цього моменту річки починав сковувати лід, але він був досить тонким і ламким. Тому й говорили, що після цього дня настають справжні морози. Тому 23 листопада спостерігали за природою. 

23 листопада: що не можна робити

  • Вирушати у далеку дорогу.
  • Позичати щось сусідам. 
  • Починати нові справи.

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