Народные приметы, обряды и обычаи 23 ноября

Облака висят низко — жди ветра и снега.

23 ноября верующие и церковь чтят память апостолов от 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия, мученика Ореста, врача, священномученика Милия, епископа Персидского, и двух в Символах, мученика Константина, князя Грузинского, колесования великомученика Георгия.

23 ноября: украинские народные приметы

Если звезды на небе яркие – на хорошую погоду, тусклые – на дождь или снег.

Звезды обильно усеяли небо – на следующий день будет солнечный.

Мигание звезд в ноябре – признак ухудшения погоды с усилением ветра.

Когда облака плывут низко, будет дождь и похолодает.

Облака висят низко — жди ветра и снега.

23 ноября: церковный праздник

Святой мученик Орест жил в конце третьего века в городе Тиан в Каппадокии при императоре Диоклетиане и был известным врачом.

По приказу императора, в Тиан для борьбы с христианством был направлен военачальник Максимин. Среди первых на суд к Максимину был приведен Орест. Он открыто признал свою веру в Иисуса Христа. Гонитель предлагал святому богатству, почести, славе вместо отказа от Единого Истинного Бога, но святой Орест был непреклонен.

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По приказу Максимина, Ореста привели в богатый языческий храм и снова предложили поклониться идолам. Когда он отказался, сорок воинов избивали святого мученика плетями, палками, воловьими жилами, а затем пытали огнем. Началось землетрясение, идолы пали и разбились. Все бежали из храма, а когда оттуда вышел святой Орест – храм упал.

Раздосадованный Максимин приказал посадить святого мученика на семь дней в темницу и не давать ему еды, а на восьмой день продолжить мучения. Святому вбили гвозди в пятки, затем привязали к дикой лошади. Мученик погиб в 304 году. Мощи его были брошены в море.

23 ноября: народные традиции

Раньше в народе в этот день была широко распространена традиция отправляться с утра в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить. Затем ими кормили домашний скот, и согласно верованиям домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму.

23 ноября: что следует делать

Ранее к этому моменту реки начинал сковывать лед, но он был достаточно тонким и ломким. Потому и говорили, что после этого дня наступают настоящие морозы. Потому 23 ноября наблюдали за природой.

23 ноября: что нельзя делать

Отправляться в дальний путь.

Одалживать что-нибудь соседям.

Начинать новые дела.

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