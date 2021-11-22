Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро направляют нас на путь истины.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 ноября 2021 года рассказывает, что Львам не стоит скучать по прошлому, а Скорпионам будет тяжело.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Сейчас вас не поймут. В отношениях найдите поддержку в это тяжелое время. На работе опирайтесь на проблемы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Мир"

Ищите баланс. Уравновесьте чувство и разум. На работе двигайтесь к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. На работе смело продвигайтесь вперед. А в любви прибавьте страсти.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Иерофант"

Нужно найти точки соприкосновения. В отношениях пора выйти на более высокий уровень. А на работе можете смело заключать договоры.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка кубков"

Не унывайте за прошлом, пора строить будущее. В отношениях нужно забыть прошлые образы и двигаться дальше. На работе пора немного отдохнуть.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Работайте над положительным имиджем. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе вас ждет финансовый успех.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте и получите достойный результат. Над отношениями тоже нужно работать. В работе проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело, потому что вы взяли на себя слишком много. В отношениях не стоит ссориться. На работе сопротивляйтесь новым вызовам.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Повешен"

Измените свой взор на ситуацию. На работе все перевернется вверх дном. В отношениях обратите внимание на детали.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка мечей"

Вас могут оскорбить. В отношениях не поддавайтесь на обман. На работе попытайтесь избежать проблем.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе предложите что-нибудь новое. В отношениях добавьте уверенности в себе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дьявол"

Дьявол прячется в деталях. Впереди будет тяжело, но вы справитесь. На работе избегайте конфликтов.

Также читайте Ретроградный Меркурий завершился: что стоит сделать

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары