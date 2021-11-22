"Просилась есть и погреться" : в Харькове школу посетила лиса (видео)

Лисы не боятся приходить к людям.

В Харькове голодные лисы скребутся в дверь. Жители опасаются им помогать из-за бешенства.

Видео, как рыжая гостья пытается "взять штурмом" дверь школы, выложили в соцсети.

"Ночью так холодно, что лисы просятся погреться в школу-интернат на улице Электровозная. А вы бы открыли?", — подписали видео его авторы.

На кадрах видно, как лиса забежала на крыльцо школы и принялась скрестись в стеклянную дверь. Незваную гостью снял сторож учреждения. После того, как ей ничего не дали, лиса крутнула хвостом и скрылась на улице.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Лиса Алиса в поисках Буратино.

Есть вероятность, что лиса больна, поэтому лучше не рисковать, и если есть желание покормить, то сделать это лучше так, чтобы животное вас не цапнуло, или чтобы не зашло внутрь помещения.

Утрата страха перед человеком – признак бешенства.

Она голодна. Просит поесть. Возможно, даже у нее есть маленькие детки, иначе бы не отваживаться на такой поступок.

Кормить можно. Если ест – значит не бешеная. Тем более что в окрестностях была недавно вакцинация диких животных от бешенства.

Напомним, что жительница Оболони в Киеве держала в своей двухкомнатной квартире волка вместе с барсуком, двумя лисами, хищными птицами и восемью собаками породы американский стаффордширский терьер. Все животные проживали в собачьих клетках.

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