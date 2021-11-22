Щасливий Джанлука Ваккі показав підрослу донечку-красуню

Зірка поділився новим контентом.
Італійських бізнесмен Джанлука Ваккі, більш відомий як "мільйонер-танцівник", замилував прихильників новим знімком.
Так, у своєму Instagram зірка Мережі опублікував фото, на якому зображений разом зі своєю донечкою Блу. На знімку щасливий татусь тримає свою підрослу донечку на руках, а дівчинка тим часом усміхається йому у відповідь.
"Життя — це політ. Твоє народження – це найнеймовірніше, що зі мною траплялося. Я люблю тебе, принцесо", - підписав фото зірка.
У коментарях зворушені юзери не стримали емоцій та залишили купу теплих слів.
- Вау! Який щасливий татусь!
- Яка красива дівчинка!
- Вона так схожа на тата!
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