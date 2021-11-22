Дмитро Коляденко вперше назвав причину розлучення з Оленою Коляденко

Подружжя було разом 10 років.

Український хореограф і співак Дмитро Коляденко вперше розповів, чому його шлюб з хореографинею і режисеркою-постановницею "Танців з зірками" Оленою Коляденко не склався.

У програмі "ЖВЛ" Коляденко привідкрив завісу його стосунків з відомою танцівницею. Дмитро та Олена познайомилися на сцені бабусиного театру Коляденка, де жінка була реквізиторкою.

Дмитро пригадує, що освідчився наступного ж дня, бо щиро закохався з першого погляду. Не зволікало подружжя і з первістком – 1993-го народився їхній син Філіп. Але у суворі 90-ті вижити молодій сім'ї з малюком на руках виявилося ще тим випробуванням.

"Ані пелюшок, ані распашонок, ані повзунків. І я шив зі скатертини Філі повзунки з марлечок, підгузки. Я все це виварював з господарським милом, особисто прав усі какашки пісюшки", - пригадав Коляденко.

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Злидні швидко набридли амбіційним Коляденкам. І вони ризикнули створити власний танцювальний колектив, з яким за два роки переїхали до Києва. Тут артистів помітив продюсер Євген Рибчинський і запросив у турне з популярним тоді EL Кравчуком.

Минуло ще кілька років – і Дмитро та Олена стали відомими на всю країну завдяки проєкту "Шанс", де обоє епатували публіку своїми постановками як хореографи.

От тільки у "Шансі" вони були вже не подружжям, а колегами. Незадовго до проєкту їхні 10-річні стосунки закінчилися розлученням.

"Кохання зникло. Вона захотіла свободи, вона була сірим королем. Я працював, ставив, славу брав. А їй теж захотілося. Олена пішла з Філіпом з дому з речами", - пригадав Коляденко.

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