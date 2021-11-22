Дмитрий Коляденко впервые назвал причину развода с Еленой Коляденко

Супруги были вместе 10 лет.

Украинский хореограф и певец Дмитрий Коляденко впервые рассказал, почему его брак с хореографом и режиссером-постановщиком "Танцев со звездами" Еленой Коляденко не сложился.

В программе "ЖВЛ" Коляденко открыл занавес его отношений с известной танцовщицей. Дмитрий и Елена познакомились на сцене бабушкиного театра Коляденко, где женщина была реквизитором.

Дмитрий вспоминает, что сделал предложение на следующий же день, потому что искренне влюбился с первого взгляда. Не медлили супруги и с первенцем – в 1993-м родился их сын Филипп. Но в суровые 90-е выжить молодой семье с малышом на руках оказалось еще тем испытанием.

"Ни пеленок, ни распашонок, ни ползунков. И я шил из скатерти Филе ползунки из марлечек, подгузники. Я все это вываривал с хозяйственным мылом, лично стирал все какашки писюшки", — вспомнил Коляденко.

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Нищета быстро надоела амбициозным Коляденко. И они рискнули создать собственный танцевальный коллектив, с которым через два года переехали в Киев. Здесь артистов заметил продюсер Евгений Рыбчинский и пригласил в турне с популярным тогда EL Кравчуком.

Прошло еще несколько лет – и Дмитрий и Елена стали известны на всю страну благодаря проекту "Шанс", где оба эпатировали публику своими постановками как хореографы.

Вот только в "Шансе" они были уже не супругами, а коллегами. Незадолго до проекта их 10-летние отношения закончились разводом.

"Любовь исчезла. Она захотела свободы, она была серым королем. Я работал, ставил, славу брал. А ей тоже захотелось. Елена ушла с Филиппом из дома с вещами", — вспомнил Коляденко.

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