Таропрогноз на 22-28 ноября 2021: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают нам в сложных ситуациях.

Карты Таро, несмотря на негативную церковь к предсказанию, популярным на протяжении веков, содержащих немало архетипов, вдохновляли писателей, художников и кинематографистов на различные шедевры.

Таро невозможно противопоставить или вере, или морали. Это просто прекрасное средство для познания предполагаемого будущего и самого себя.

Эзотерик Елена Кузьмич подготовила для читателей ТСН.ua информацию о том, что вещают карты Таро о ситуациях и событиях в течение 22-28 ноября и на что следует обратить внимание. Более подробную информацию можно получить в ежедневных прогнозах с помощью карт Таро для каждого знака зодиака, которые появятся на нашем сайте в ноябре 2021 года.

Следует прочитать этот текст и узнать советы от карт в течение недели.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Отшельник"

Эта карта, которая принадлежит к старшим арканам, то есть тайнам Таро, отвечает за проницательность, здравомыслие, поиск внутренней мудрости, определенную робость, что ваши тайны раскроют, желание достичь правды любой ценой, определенная жажда одиночества, потребность в самоанализе, поиск направления и руководства в жизни, а в некоторых случаях – и разрыв отношений.

Эта карта заставляет нас задуматься о скрытой части вашей личности. Сейчас вам нужно искать ответы внутри себя, провести определенный моральный аудит, взять перерыв в погоне, которая называется жизнью, отказаться от чужого мнения, чтобы руководствоваться собственными мыслями. Эта карта означает, что все нужно тщательно взвесить, чтобы сделать правильный выбор и ни в коем случае не бросаться, суша голову, и заставляя других идти наперекор своей совести.

Теперь подумайте трижды, прежде чем связать себя определенными обещаниями, сделайте шаг навстречу, понаблюдайте за поведением, эмоциями, чувствами, связанными с каждым аспектом отношений, чтобы понять и выбрать правильное направление.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка мечей"

Эта карта говорит о важности отдыха, временном убежище, определенных ожиданиях, внутренних страхах, привидениях прошлых чувств, вынужденном уединении и спокойствии, получении своего места в мире, взгляде на ситуацию со стороны, восстановлении сил, критической оценке своих целей, отказе от борьбы за нужды.

Прошлое мешает вам двигаться дальше. Вы зашли в тупик и парализованы своими страхами и неуверенностью, которую навязали вам прошлые неудачи, боли, разочарования и предательства. Необходимо трезво обдумать свои страхи, и они исчезнут.

Противостояние с другими людьми сейчас неуместно. Лучше отступить, подумать и увидеть подлинную суть ситуации. Передохните, чтобы подготовиться к предстоящим событиям и переживаниям.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь пентаклей"

Эта карта рассказывает о труде, ответственности, настойчивости, реалистичности, традиционности, догматизме, верности, желании выполнить определенные задачи, но одновременно осторожности, боязни потерять свой шанс, медленное продвижение вперед.

Сейчас стоит быть честным с самим собой и признаться, что трудолюбие может обернуться для вас отрицательными качествами. Сейчас нужно взять себя в руки и проделать работу, не испытывая к ней никаких чувств. Наведите порядок в финансах. Пора разбудить спящие принципы, чтобы улучшить свою жизнь.

Вы честны и серьезны, хотите вкладывать свое время и силы в свой проект, но без страсти и энтузиазма. Не скрывайте свои внутренние чувства. Избавьтесь от пессимизма, чтобы двигаться дальше. Не упустите свой шанс из-за страха перед переменами. Воспользуйтесь потенциальными возможностями и вы добьетесь успеха.

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