Канада отримала педіатричну COVID-вакцину Pfizer для щеплення дітей

Країна отримала 2,9 млн доз препарату.

Канада почала отримувати педіатричну COVID-вакцину Pfizer-BioNTech для щеплення дітей, який від 5 до 11 років.

Про це під час пресконференції повідомила міністерка державних закупівель Канади Філомена Тассі, пише Укрінформ.

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"Ми тісно співпрацюємо із Pfizer над формуванням чіткого графіку доставки вакцин для другої дози",- наголосила міністерка.

Зазначається, що постачання почали як тільки Канада отримала дозвіл на використання препарату від регуляторних органів. Запоановано, що до кінця цього тижня країна отримає 2,9 млн доз COVID-вакцини Pfizer.

Міністерка Філомена Тассі зауважила, що цієї кількості вистачить, аби вакцинувати однією дозою всіх канадських дітей віком 5-11 років.

До слова, коли країна отримала дозвіл на вакицнацію дітей, то планувалося, що їх щеплюватимуть лише третиною від тієї кількості, яку застосовують для вакцинації підлітків і дорослих. У міністерстві охорони здоров'я Канади зазначили, що вакцина Pfizer на 90,7% ефективна в профілактиці захворювання на коронавірус у дітей.

Як повідомлялося, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге зробив невтішний прогноз смертності від COVID-19 на європейському континенті упродовж цієї зими. До березня 2022 року в Європі можуть зареєструвати ще пів мільйона смертей.

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