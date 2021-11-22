Канада отримала педіатричну COVID-вакцину Pfizer для щеплення дітей

Країна отримала 2,9 млн доз препарату.
Канада почала отримувати педіатричну COVID-вакцину Pfizer-BioNTech для щеплення дітей, який від 5 до 11 років.
Про це під час пресконференції повідомила міністерка державних закупівель Канади Філомена Тассі, пише Укрінформ.
"Ми тісно співпрацюємо із Pfizer над формуванням чіткого графіку доставки вакцин для другої дози",- наголосила міністерка.
Зазначається, що постачання почали як тільки Канада отримала дозвіл на використання препарату від регуляторних органів. Запоановано, що до кінця цього тижня країна отримає 2,9 млн доз COVID-вакцини Pfizer.
Міністерка Філомена Тассі зауважила, що цієї кількості вистачить, аби вакцинувати однією дозою всіх канадських дітей віком 5-11 років.
До слова, коли країна отримала дозвіл на вакицнацію дітей, то планувалося, що їх щеплюватимуть лише третиною від тієї кількості, яку застосовують для вакцинації підлітків і дорослих. У міністерстві охорони здоров'я Канади зазначили, що вакцина Pfizer на 90,7% ефективна в профілактиці захворювання на коронавірус у дітей.
Як повідомлялося, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге зробив невтішний прогноз смертності від COVID-19 на європейському континенті упродовж цієї зими. До березня 2022 року в Європі можуть зареєструвати ще пів мільйона смертей.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.