Канада получила педиатрическую COVID-вакцину Pfizer для прививки детей

Страна получила 2,9 млн доз препарата.

Канада начала получать педиатрическую COVID-вакцину Pfizer-BioNTech для прививки детей от 5 до 11 лет.

Об этом во время пресс-конференции сообщила министр государственных закупок Канады Филомена Тасси, пишет Укринформ.

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"Мы тесно сотрудничаем с Pfizer над формированием четкого графика доставки вакцин для второй дозы", — отметила министр.

Отмечается, что поставки начали, как только Канада получила разрешение на использование препарата от регуляторных органов. Предполагается, что к концу этой недели страна получит 2,9 млн доз COVID-вакцины Pfizer.

Министр Филомена Тасси отметила, что этого количества хватит, чтобы вакцинировать одной дозой всех канадских детей в возрасте 5-11 лет.

К слову, когда страна получила разрешение на вакцинацию детей, то планировалось, что их будут прививать лишь третью частью от количества, которое применяют для вакцинации подростков и взрослых. В министерстве здравоохранения Канады отметили, что вакцина Pfizer на 90,7% эффективна в профилактике заболевания коронавирусом у детей.

Как сообщалось, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге сделал нелестный прогноз смертности от COVID-19 на европейском континенте этой зимой. До марта 2022 года в Европе могут зарегистрировать еще полмиллиона смертей.

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