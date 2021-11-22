Канада получила педиатрическую COVID-вакцину Pfizer для прививки детей

Страна получила 2,9 млн доз препарата.
Канада начала получать педиатрическую COVID-вакцину Pfizer-BioNTech для прививки детей от 5 до 11 лет.
Об этом во время пресс-конференции сообщила министр государственных закупок Канады Филомена Тасси, пишет Укринформ.
"Мы тесно сотрудничаем с Pfizer над формированием четкого графика доставки вакцин для второй дозы", — отметила министр.
Отмечается, что поставки начали, как только Канада получила разрешение на использование препарата от регуляторных органов. Предполагается, что к концу этой недели страна получит 2,9 млн доз COVID-вакцины Pfizer.
Министр Филомена Тасси отметила, что этого количества хватит, чтобы вакцинировать одной дозой всех канадских детей в возрасте 5-11 лет.
К слову, когда страна получила разрешение на вакцинацию детей, то планировалось, что их будут прививать лишь третью частью от количества, которое применяют для вакцинации подростков и взрослых. В министерстве здравоохранения Канады отметили, что вакцина Pfizer на 90,7% эффективна в профилактике заболевания коронавирусом у детей.
Как сообщалось, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге сделал нелестный прогноз смертности от COVID-19 на европейском континенте этой зимой. До марта 2022 года в Европе могут зарегистрировать еще полмиллиона смертей.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.