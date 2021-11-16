В Вене начали прививать от COVID детей в возрасте от пяти лет

В Вене начали прививать от COVID детей в возрасте от пяти лет

Детям будут вводить меньшую дозу Pfizer, чем взрослым.

В Вене первыми у Евросоюза, не дожидаясь одобрения от Европейского агентства по лекарственным средствам, начали вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 16 ноября.

Это пилотный проект австрийской столицы. На первом этапе планируют прививать до 200 малышей ежедневно. Для этого устроили специальный пункт вакцинации. Маленьким пациентам будут вводить меньшую, чем взрослым, дозу вакцины Pfizer. Ее будет определять на месте педиатр по обзору физического состояния и веса ребенка.

Следует отметить, что Европейский регулятор может дать официальное разрешение на вакцинацию детей 24 ноября.

Как сообщалось, а мериканская компания Moderna во вторник, 9 ноября, обратилась в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой одобрить использование их вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Их вакцина была разрешена ЕС для применения у подростков от 12 до 17 лет в июле.

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