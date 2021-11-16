К нардепу Илье Киве пришли с обысками

Одиозный депутат утверждает, что обыски проводятся сотрудниками Офиса генпрокурора и ДБР.

Утром 16 ноября у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы правоохранители провели обыски.

Об этом идет речь 16 ноября в сюжете ТСН. Ранок.

Нардеп в Telegram рассказал, что обыски проходят в доме, где проживает его двухлетний ребенок, с матерью которого Кива не состоит в браке.

Обыск должны были провести в рамках уголовного производства, однако которого до сих пор не уточнили. Нардеп устроил спор с прокурорами и заявил, что будет ждать адвокатов. Генпрокуратура пока никаких официальных комментариев не дает.

Илья Кива транслировал видео на своей странице в "Фейсбуке", как его посетили с обыском

Депутат заявил, что на него "оказывается давление и продолжается системное уголовное преследование". Кива считает, что обыски проводят из-за того, что он поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения и праздновал день смерти Степана Бандеры.

Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов:

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