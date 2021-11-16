К нардепу Илье Киве пришли с обысками

Одиозный депутат утверждает, что обыски проводятся сотрудниками Офиса генпрокурора и ДБР.
Утром 16 ноября у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы правоохранители провели обыски.
Об этом идет речь 16 ноября в сюжете ТСН. Ранок.
Нардеп в Telegram рассказал, что обыски проходят в доме, где проживает его двухлетний ребенок, с матерью которого Кива не состоит в браке.
Обыск должны были провести в рамках уголовного производства, однако которого до сих пор не уточнили. Нардеп устроил спор с прокурорами и заявил, что будет ждать адвокатов. Генпрокуратура пока никаких официальных комментариев не дает.
Депутат заявил, что на него "оказывается давление и продолжается системное уголовное преследование". Кива считает, что обыски проводят из-за того, что он поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения и праздновал день смерти Степана Бандеры.
Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов:
- ТСН.ua рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы ВР 9-го созыва.
- Также Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению и сдал квалификационный экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.
- Ранее суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн прибыли от жемовой ямы.