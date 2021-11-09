Moderna просит в ЕС разрешить прививать от COVID-19 детей от 6 лет

Moderna просит в ЕС разрешить прививать от COVID-19 детей от 6 лет

С такой просьбой американская компания обратилась сегодня, 9 ноября.

Американская компания Moderna во вторник, 9 ноября, обратилась в Европейское агентство по лекарственным средствам по просьбе одобрить использование их вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Отметим, что их вакцина была разрешена ЕС для применения у подростков в возрасте от 12 до 17 лет в июле.

Производитель лекарств обратился в США с просьбой получить разрешение на использование вакцины для подростков в июне и ожидает решения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США . "Это наше первое заявление об использовании нашей вакцины в этой возрастной группе", — сказал Стефан Бансель , исполнительный директор Moderna.

Напомним, как ранее писали, Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет. Однако речь не идет о массовой вакцинации детей.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку