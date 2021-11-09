Moderna просить в ЄС дозволити щеплювати від COVID-19 дітей віком від 6 років

З таким прохання американська компанія звернулася сьогодні, 9 листопада.
Американська компанія Moderna у вівторок, 9 листопада, звернулася до Європейського агентства з лікарських засобів з проханням схвалити використання їхньої вакцини проти коронавірусу для дітей віком від 6 до 11 років.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначимо, їхня вакцина була дозволена ЄС для застосування у підлітків у віці від 12 до 17 років у липні.
Виробник ліків звернувся до США з проханням отримати дозвіл на використання вакцини для підлітків у червні й очікує рішення Управління з контролю за продуктами і ліками США. "Це наша перша заява про використання нашої вакцини в цій віковій групі", — сказав Стефан Бансель, виконавчий директор Moderna.
Нагадаємо, як раніше писали, МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років. Однак не йдеться наразі про масову вакцинацію дітей.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.