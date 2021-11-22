В Pfizer/BioNTech рассказали об эффективности своей вакцины против COVID-19 для детей

В Pfizer/BioNTech рассказали об эффективности своей вакцины против COVID-19 для детей

Речь идет о возрастной группе от 12 до 15 лет.

Компания Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении компаний, опубликовавших совместный релиз.

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Чтобы доказать высокую эффективность вакцины Pfizer-BioNTech, компания провела наблюдение за участниками третьей фазы клинических испытаний. В нем приняли участие 2,2 тыс. детей. Заболевание COVID-19 было зафиксировано только в испытуемой группе, которым вводить плацебо.

"Обновленные результаты основного исследования третьей фазы показывают, что две дозы вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech были на 100% эффективны против COVID-19 от семи дней до четырех месяцев. Профиль побочных эффектов в целом отвечал предварительным данным о клинической безопасности вакцины", — говорится в сообщении.

Результаты испытаний будут направлены регуляторам в США и других странах.

"Это первые и единственные обнародованные долгосрочные данные, демонстрирующие безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 12 до 15 лет", – сказал генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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