В Ізраїлі 16-річний підліток помер від постковідного синдрому

В Ізраїлі 16-річний підліток помер від постковідного синдрому

Хлопець десять днів перебував на апараті ЕКМО.

В Ізраїлі в суботу, 9 жовтня, невакцинований від COVID-19 16-річний підліток помер від постковідного синдрому PIMS.

Про це із посиланням на дитячий медичний центр "Шнайдер" повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що Адена Джамала Фаюмі з міста Джальджулія госпіталізували до реанімаційного відділення близько двох тижнів тому.

Через погіршення стану десять днів тому хлопця підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Попри всі заходи, врятувати підліткові життя лікарям не вдалося.

У виданні зауважують, що Аден став першим ізраїльтянином, який помер від рідкісного захворювання: дитячого запального мультисистемного синдрому, також відомого як PIMS.

"PIMS досі вважається рідкісним. Відомо, що менш ніж 100 ізраїльських дітей мають в діагнозі цей постковідний синдром, але приблизно половину з цих випадків зафіксували під час хвилі "Дельти", - йдеться у матеріалі.

עדאן ג'אמל פיומי, בן 16 מג'לג'וליה, הוא הנער שמת לאחר שלקה בתסמונת פוסט קורונהhttps://t.co/fEbOf9c43N@hadasgrinberg pic.twitter.com/4GppHpVy2h — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2021

Минулого тижня в Ізраїлі через PIMS також у тяжкому стані госпіталізували шестимісячну дитину, яку підключили до апарату ЕКМО в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомері.

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PIMS нагадує синдром Кавасакі - системний васкуліт із переважним ураженням судин середнього калібру, який найчастіше вражає дітей - і синдром токсичного шоку.

Серед перших симптомів виокремлюють високу температуру, кашель і утруднене дихання. Зрештою, синдром може вразити серце, травну, нервову та дихальну системи.

Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження COVID-19 і може виникнути у дітей, які мали як симптоматичний, так і безсимптомний перебіг коронавірусу.

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