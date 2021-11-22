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Випуск ТСН.19:30 за 22 листопада 2021 року
Випуск ТСН.19:30 за 22 листопада 2021 року
У Лебедині внаслідок обвалу ґрунту загинув школяр | Новини України
Сюжети випуску
У Лебедині внаслідок обвалу ґрунту загинув школяр | Новини України
У столиці відновлюється навчання - чому батьки радіють більше, ніж діти | Новини України
У Боголюбах хворий на коронавірус пацієнт випав з четвертого поверху лікарні | Новини України
Новини світу: американська розвідка має дані про наступальну операцію Росії проти України
Новини з фронту: як цивільні з Новозванівки оговтуються після обстрілу
Новини України: із сирійського табору евакуювали 14 наших громадян, серед них 11 дітей
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Мігрантська криза: у логістичному центрі з нелегалами стався спалах коронавірусу
Мігрантська криза: чи спокійно в українських селах поряд з білоруським кордоном
На Бориспільській трасі внаслідок зіткнення загорівся легковик | Новини України
У Києві жінка впала в салоні маршрутки і травмувалася – хто платитиме за лікування | Новини України
Новини України: на Буковині селяни вийшли на протест, бо змушені мерзнути без газу
Лікарі врятували школярку, яка у проковтнула магнітні кульки | Новини України
Новини Києва: чоловік кинув з балкона скляну банку в бік матері з двома дітьми
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Вплив карантину: як змінилися діти під час коронавірусної пандемії
Погода в України: майже в усіх областях місцями випаде мокрий сніг із дощем
Новини України: у "зоні відчуження" тепер можна орендувати покинуті приміщення
Новини світу: у Вісконсині спортивний позашляховик влетів у натовп - щонайменше 5 людей загинуло
Новини України: рятувальник віддав свою кисневу маску немовляті, коли виносив його з пожежі
Мама-донорка допомогла вигодувати півтори сотні немовлят | Новини України
Міжнародний день сина: представники шоубізу привітали своїх дітей
Новини України: Олег Винник переносить концерти через стан здоров'я
Новини України: як подружжя з Києва створює інвалідні візочки для тварин
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"Чорна п`ятниця": як не прогадати й отримати реальну знижку
Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 22 листопада 2021 року (повна версія)
День сина, лихий сусід, діти змінилися та інше, - у випуску ТСН.19:30 за 22 листопада 2021 року
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