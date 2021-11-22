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Выпуск ТСН.19:30 за 22 ноября 2021 года
Выпуск ТСН.19:30 за 22 ноября 2021 года
В Лебедине в результате обрушения почвы погиб школьник | Новости Украины
Сюжеты выпуска
В Лебедине в результате обрушения почвы погиб школьник | Новости Украины
В столице возобновляется обучение – почему родители радуются больше, чем дети | Новости Украины
В Боголюбах больной коронавирусом пациент выпал с четвертого этажа больницы | Новости Украины
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Мигрантский кризис: спокойно ли в украинских селах рядом с белорусской границей
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В Киеве женщина упала в салоне маршрутки и травмировалась – кто оплатит лечение | Новости Украины
Новости Украины: на Буковине селяне вышли на протест, так как вынуждены мерзнуть без газа
Врачи спасли школьницу, которая проглотила магнитные шарики | Новости Украины
Новости Киева: мужчина бросил с балкона стеклянную банку в сторону матери с двумя детьми
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Влияние карантина: как изменились дети во время коронавирусной пандемии
Погода в Украине: почти во всех областях местами выпадет мокрый снег с дождем
Новости Украины: в "зоне отчуждения" теперь можно арендовать заброшенные помещения
Новости мира: в Висконсине спортивный внедорожник влетел в толпу – минимум 5 человек погибли
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Мама-донорка помогла выкормить полторы сотни младенцев | Новости Украины
Международный день сына: представители шоубиза поздравляли своих детей
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"Черная пятница": как не прогадать и получить реальную скидку
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 22 ноября 2021 года (полная версия)
День сына, злой сосед, дети изменились и другое, - в выпуске ТСН.19:30 за 22 ноября 2021 года
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