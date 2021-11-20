Лікарі розповіли про стан Саакашвілі, який голодував 50 днів

Політик приймає їжу за схемою, його стан покращується - кажуть медики.

Група лікарів провідала 20 листопада екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в госпіталі міста Горі.

Про це повідомляє видання "Новини-Грузія".

Раніше Саакашвілі заявив, що припиняє голодування, яке тривало 50 днів. Його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе відзначив, що процес відновлення організму політика займе тривалий період.

Своєю чергою, лікарка Ніно Шарашенідзе розповіла, що Саакашвілі почав харчуватися за певною схемою. За її словамм, стан здоров'я політика покращився, хоча у нього і є скарги.

Зокрема, Саакашвілі скаржиться на біль в голові.

Нагадаємо, у Міхеіла Саакашвілі, який через ускладнення здоров'я потрапив до реанімації, виявили серйозне ураження мозку.

Зокрема Саакашвілі знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах. Згодом його перевели до реанімації Глданської в'язничної лікарні.

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