Дніпро-1 - Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У Дніпрі зустрінуться п'ята та шоста команди Чемпіонату України.

У суботу, 20 листопада, відбудеться матч 15-го туру української Прем'єр-ліги між "Дніпром-1" та "Олександрією".

Команди зіграють на "Дніпро-Арені" в Дніпрі, стартовий свисток пролунає о 19:30.

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Після 14 турів "Дніпро-1" (28 очок) посідає п'яту сходинку в УПЛ. "Олександрія" йде слідом, маючи 23 бали в своєму активі.

У 16-му турі внутрішньої першості команда Ігоря Йовічевича 27 листопада прийме "Ворсклу", а підопічні Юрія Гури 29 листопада вдома зіграють проти "Зорі".