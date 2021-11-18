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Днепр-1 - Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

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Днепр-1 - Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

УПЛ

В Днепре встретятся пятая и шестая команда Чемпионата Украины.

В субботу, 20 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и "Александрией".

Команды сыграют на "Днепр-Арене" в Днепре, стартовый свисток раздастся в 19:30.

Смотрите матч в прямом эфире на телеканале УНИАН ТВ, а также онлайн на нашем сайте.

  • После 14 туров "Днепр-1" (28 очков) занимает пятое место в УПЛ. "Александрия" идет следом, имея 23 балла в своем активе.
  • В 16-м туре внутреннего первенства команда Игоря Йовичевича 27 ноября примет "Ворсклу", а подопечные Юрия Гуры 29 ноября дома сыграют против "Зари".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
15 тур
Днепр-1

Суббота, 20 ноября / 19:30
Днепр. "Днепр-Арена"
ТВ-трансляция - УНИАН ТВ

 Александрия
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