Днепр-1 - Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В Днепре встретятся пятая и шестая команда Чемпионата Украины.

В субботу, 20 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и "Александрией".

Команды сыграют на "Днепр-Арене" в Днепре, стартовый свисток раздастся в 19:30.

Смотрите матч в прямом эфире на телеканале УНИАН ТВ, а также онлайн на нашем сайте.

После 14 туров "Днепр-1" (28 очков) занимает пятое место в УПЛ. "Александрия" идет следом, имея 23 балла в своем активе.

В 16-м туре внутреннего первенства команда Игоря Йовичевича 27 ноября примет "Ворсклу", а подопечные Юрия Гуры 29 ноября дома сыграют против "Зари".