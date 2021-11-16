"Третій день не підводиться з ліжка": Денісова розповіла про стан Саакашвілі

"Третій день не підводиться з ліжка": Денісова розповіла про стан Саакашвілі

Омбудсменку не впустили до ув'язненого.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили до ув'язненого Міхеіла Саакшвілі, бо вона не потрапляє у список відвідувачів, які передбачені законами Грузії.

Про це грузинське Міністерство юстиції Грузії повідомило у листі Денісовій.

"Міністерство зазначило, що "враховуючи стан здоров’я Саакашвілі, який продовжує відмовлятися від отримання життєво важливих медичних послуг, а також зобов’язання пенітенціарного закладу щодо забезпечення його здоров’я та безпеки, до нього допускаються лише ті візитери, які передбачені Кодексом Грузії "Про взяття під варту",- йдеться у повідомленні.

Крім того, омбудсменка також повідомила, що Саакашвілі передав їй листа. У ньому йдеться про те, що вже третій день майже не підводиться з ліжка, а результати його аналізів погіршуються. "У палаті, де розміщено Міхеіла, відсутнє медичне обладнання й, навіть, кнопка виклику лікаря. Медичний консиліум та особистий лікар до нього не допускаються", - повідомила Денісова.

Вона наголосила, що умови утримання політика не є задовільними.

Як повідомлялося, раніше Денісова заявила, що їй не дозволили відвідати у тюремній лікарні Міхеіла Саакашвілі. Тоді причини відмови Мін’юст Грузії не повідомив.

Нагадаємо, Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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