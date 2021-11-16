Надя Дорофєєва закрила свій бізнес у центрі Києва

Артистка разом із бізнесвумен Валерією Бородіною закрили свій шоурум SO DODO.

Співачка Надя Дорофєєва разом з бізнесвумен Валерією Бородіною закрили свій шоурум корейських брендів у центрі Києва.

Про це вони повідомили у відеозверненні, яке Надя розмістила на своїй сторінці в Instagram. За словами жінок, причиною такого рішення стала пандемія коронавірусу.

"Рік тому ситуація з пандемією підштовхнула нас до трьох місяців роздумів на тему того, куди розвивати наш бізнес з урахуванням того, що продовжуватись у колишньому форматі він технічно не міг. І багато ідей були класними, але це не про SO DODO. 10 місяців тому перед черговим локдауном ми прибрали речі з кронштейнів, а після нього вже їх не повернули. 3 місяці тому ми зняли це відео. Сьогодні ми зустрілися, щоб відсвяткувати наш досвід, нашу дружбу, наші нездійснені плани та наші майбутні мрії. В історії невеликого магазину з особливими речами SO DODO ми ставимо крапку", – йдеться у повідомленні.

Також Дорофєєва і Бородіна пригадали, як почали бізнес. Так, п'ять років тому в Амстердамі подруги довго розмовляли в ліжку і вирішили створити свій маленький магазин речей. За рік вони відкрили шоурум з речами, які особисто обирали у Сеулі. Втім, ця історія завершилася за три роки.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання