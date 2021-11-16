Цибульська та Дзідзьо, Кравець та Зеленська: хто кому родич в українському шоубізі

Цибульська та Дзідзьо, Кравець та Зеленська: хто кому родич в українському шоубізі

Знаменитостей поєднують не лише творчі стосунки.

Зірки українського шоубізнесу не лише дружать між собою, а й прагнуть мати більш тісні стосунки.

Так, знаменитості родичаються, беручи одне одного у хрещені батьки своїм дітям. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про те, хто кому кум серед артистів.

Міша Романова та Макс Барських

Тривалий час ширилися чутки про роман цих двох співаків. Ба більше, подейкували, що сина Мартіна Романова народила саме від Барських. Втім, як виявилося, між зірками дружні стосунки, а Макс – хрещений батько хлопчика.

Міша Романова та Макс Барських

Анатолій Анатоліч та Світлана Лобода і Влад Яма

Шоумен Анатолій Анатоліч давно дружить зі співачкою Світланою Лободою. Вона похрестила його старшу доньку Алісу, а її екскоханий Андрій Цар – молодшу Лоліту. Цього року знаменитість став багатодітним батьком. Хрещеним для сина Ніла зірка обрав суддю шоу "Танці з зірками" Влада Яму.

Анатолій Анатоліч із Світланою Лободою, дружиною та дітьми / instagram.com/lobodaofficial

Наталія Холоденко та Юрій Ткач і Катерина Кухар

Зірка "Ліги Сміху" Юрій Ткач та суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар породичалися між собою та з психологинею Наталією Холоденко. Так, комік та балерина похрестили доньку Холоденко – Вів'єн. Виявляється, Юрій та Наталія завчасно домовилися похрестити своїх майбутніх дітей під час участі у "Танцях". І вже разом вони вирішили взяти кумою Кухар, яка одразу погодилася.

Наталія Холоденко та Юрій Ткач і Катерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Ольга Сумська та Володимир Горянський і Влада Литовченко

Актори Ольга Сумська та Володимир Горянський давно знайомі та багато грають разом у проєктах. Тож артистка і її чоловік Віталій Борисюк взяли Горянського за хрещеного батька доньки Ганни. А хрещеною мамою дівчини стала світська левиця Влада Литовченко.

Ольга Сумська та Володимир Горянський / instagram.com/olgasumska

Світлана Тарабарова та Соломія Вітвіцька і Vlad Darwin

Ведуча каналу "1+1" Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою сина співачки Світлани Тарабарової – Івана. А от із артистом Vlad Darwin Тарабарова похрестила сина їхнього колеги.

Світлана Тарабарова та Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska

Оля Цибульська та Дзідзьо

2018 року Оля Цибульська та Дзідзьо стали хрещеними батьками. Муза та головна натхненниця гурту DZIDZIO Надя народила свого первістка – сина Дениса, а Олю та Михайла Хому запросила стати його хрещеними батьками.

Оля Цибульська та Дзідзьо

Потап та Юрій Горбунов і Катерина Осадча

Продюсер та репер Потап став хрещеним сина подружжя телеведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої – Івана.

Потап і син Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / instagram.com/kosadcha

Олена Кравець та Олена Зеленська

Сім'ї Зеленських та Кравець давно товаришують. Так, чоловік акторки похрестив доньку президента. Втім, під час таїнства виявилося, що Олена Зеленська нехрещена, тому її хрещеною мамою стала Олена Кравець.

Олена Кравець та Володимир Зеленський

Лілія Подкопаєва з Ані Лорак та Мікою Ньютон

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва – мама трьох дітей. Так, старших нащадків похрестили співачки Ані Лорак та Міка Ньютон.

Лілія Подкопаєва та Ані Лорак / instagram.com/podkopayeva_official

Ірина Білик і Міка Ньютон, Віталій Козловський, Павло Зібров та Юрій Нікітін

Зірка української естради Ірина Білик, мабуть, рекордсменка з кількості зіркових кумів та похресників. Так, артистка – хрещена мама Міки Ньютон, кума Віталія Козловського, Павла Зіброва та Юрія Нікітіна. До речі, продюсер та колишній коханий співачки – хрещений батько її старшого сина Гліба.

Ірина Білик та Юрій Нікітін

Наталка Карпа і Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя і співачка Наталка Карпа також куми. Виконавець, який є близьким другом артистки та її чоловіка, героя АТО Євгена Терехова, став хрещеним батьком доньки подружжя Злати.

Наталка Карпа і Тарас Тополя / Telegram-канал Соломії Вітвіцької

Настя Каменських та Алла Кудлай

Народна артистка України Алла Кудлай стала хрещеною мамою популярної співачки Насті Каменських. Зірки підтримують зв'язок та зустрічаються під час родинних свят.

Настя Каменських з мамою та Аллою Кудлай / ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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