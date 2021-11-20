Син Маска "Малюк Х" "взяв участь" у робочій нараді батька: кумедне відео

Хлопчик сидів на руках у батька-мільярдера.

До засновника американської компанії SpaceX Ілона Маска під час онлайн-наради "увірвався" його молодший син, якого звуть X Æ A-12.

Ролик вже з'явився на YouTube.

Інцидент стався, коли Маск розповідав про програму компанії Starship. Нараду організувала Радам з космічних досліджень національних академій. Неочікуано для всіх Маск з'явився на онлайн-зустрічі зі своїм сином на руках. Його мільярдер лагідно називає "Малюком Ікс".

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Півторарічний хлопчик просидів перед камерою з батьком кілька хвили. Хоч він ще добре не розмовляє, але намагався щось сказати. Крім того, він з цікавістю спостерігав за усім, що відбувається. Сам Маск з усмішкою на все реагував, хоч і намагався мати серйозний вигляд.

За кілька хвили спільної з сином наради малюка забрали з кімнати. Ймовірно, йому це не дуже сподобалося. Хлопчик розплакався. Своєю чергою, мільярдер продовжив нараду далі.

У Мережі сцена інженера з сином викликала багато обговорень та захвату. Користувачі кажуть, що син Ілона Маска говорив "марсіанською" мовою. "Чи може хто-небудь розшифрувати марсіанську мову, якою говорить "Малюк Ікс". Я думаю, в ньому є багато інформації для нас, людей!",- написали в коментарях один з фанів американця.

Як повідомлялося, 5 травня 2020-го року Ілон Маск став батьком вшосте. 32-річна канадська співачка Grimes народила гендиректору SpaceX малюка. Ім'ям дитини молоді батьки наробили чимало галасу, адже назвали її X Æ A-XII (Екс Еш Ей-Твелв). Як пояснювала Grimes значення імені дитини, за її словами, X - це "невідома змінна". Æ - це "ельфів варіант" абревіатури Ai – "кохання і/або штучний інтелект". 4ÆM - так називається одна з пісень з останнього альбому Grimes. A-12 - це данина поваги розробленому для ЦРУ США літаку-розвіднику Lockheed A-12.

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