Сын Маска "Малыш Х" "участвовал" в рабочем совещании отца: забавное видео

Мальчик сидел на руках у отца-миллиардера.

В основателя американской компании SpaceX Илона Маска во время онлайн-совещания "ворвался" его младший сын, которого зовут X Æ A-12.

Ролик уже появился на YouTube.

Инцидент произошел, когда Маск рассказывал о программе Starship. Совещание организовал Совет по космическим исследованиям национальных академий. Неожиданно для всех Маск появился на онлайн-встрече со своим сыном на руках. Его миллиардер ласково называет "Малышом Х".

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Полуторагодовалый мальчик просидел перед камерой с отцом несколько минут. Хотя он еще хорошо не разговаривает, но пытался что-то сказать. Кроме того, он с интересом наблюдал за происходящим. Сам Маск с улыбкой на все реагировал, хоть и пытался выглядеть серьезно.

Через несколько минут совместного с сыном совещания малыша забрали из комнаты. Вероятно, это ему не очень понравилось. Мальчик расплакался. В свою очередь, миллиардер продолжил совещание дальше.

В сети сцена инженера с сыном вызвала много обсуждений и восторга. Пользователи говорят, что сын Илона Маска говорил на "марсианском" языке. "Может ли кто-нибудь расшифровать марсианский язык, на котором говорит "Малыш Х". Я думаю, в нем есть много информации для нас, людей!",- написал в комментариях один из фанов американца.

Как сообщалось, 5 мая 2020-го года Илон Маск стал отцом в шестой раз. 32-летняя канадская певица Grimes родила гендиректору SpaceX малыша. Именем ребенка молодые родители наделали немало шума, ведь назвали его X Æ A-XII (Экс Эш Эй-Твелв). Как объясняла Grimes значение имени ребенка, по ее словам, X – это "неизвестная переменная". Æ — это "эльфов вариант" аббревиатуры Ai — "любовь и/или искусственный интеллект". 4ÆM – так называется одна из песен из последнего альбома Grimes. A-12 – это дань уважения разработанному для ЦРУ США самолету-разведчику Lockheed A-12.

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