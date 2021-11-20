Саакашвілі припинив голодування

Політика перевели до військового госпіталю.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі припинив у суботу, 20 листопада, голодування, яке оголосив на початку жовтня.

Про це повідомляє AFP з посиланням на лікаря політика Ніколоза Кіпшидзе.

Саакашвілі офіційно припинив голодування відразу після того, як його перевели до військового госпіталю в Горі.

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"Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії", - сказав лікар.

Також про припинення голодування повідомив і його адвокат Ніка Гвармія, повідомляє Грузія online.

Як повідомлялося, третій президент Грузії голодував 50 днів. Разом із ним про припинення голодування оголосили дев'ятеро депутатів від опозиційної партії "Єдиний національний рух".

Нагадаємо, у Міхеіла Саакашвілі, який через ускладнення здоров'я потрапив до реанімації, виявили ураження мозку. Лікарі прогнозують, що у подальшому у політика може розвинутися кома з можливим летальним кінцем.

Раніше Саакашвілі знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах. Згодом його перевели до реанімації Глданської в'язничної лікарні.

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