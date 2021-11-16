У Чехії виявили новий варіант штаму "Дельта": чи небезпечний він

У Чехії виявили новий варіант штаму "Дельта": чи небезпечний він

Наразі зафіксовано три випадки.

У Чехії вперше виявили три випадки інфікування різновидом AY 4.2. штаму коронавірусу "Дельта".

Про це заявила директор Державного інституту громадського здоров’я Чехії Барбора Мацкова, повідомляє iDnes.

"Поширення підваріанту AY 4.2. наразі ретельно контролюється. Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад, у Великій Британії. Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку саму стійкість до антитіл, що й інші різновиди "Дельти", - зазначила Мацкова.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань наразі вивчає цей підваріант, щоб з'ясувати, чи може він бути стійкішим до вакцинації або лікування.

Раніше стало відомо, що у Норвегії виявили новий варіант коронавірусу AY.63, що є підвидом штаму "Дельта".

Дослідники не вважають, що він небезпечніший, ніж звичайний "Дельта"-вірус. Фахівці переконані, що вакцина захищає людину проти цього штаму вірусу так само, як і проти інших варіантів. Тому вони підкреслюють, що немає причин для зайвого хвилювання.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: лікарі назвали ускладнення, до яких найчастіше призводить штам "Дельта"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання