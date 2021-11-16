В Чехии обнаружили новый вариант штамма "Дельта": опасен ли он

В Чехии обнаружили новый вариант штамма "Дельта": опасен ли он

В настоящее время зафиксировано три случая.

В Чехии впервые было выявлено три случая инфицирования разновидностью AY 4.2. штамма коронавируса "Дельта".

Об этом заявила директор Государственного института общественного здоровья Чехии Барбора Мацкова, сообщает iDnes.

"Распространение подварианта AY 4.2. сейчас тщательно контролируется. Его частота несколько растет в европейских странах, например, в Великобритании. Согласно результатам исследований, этот подвариант активнее передается, но имеет примерно такую же устойчивость к антителам, что и другие разновидности "Дельты", – отметила Мацкова.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний изучает этот подвариант, чтобы выяснить, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.

Ранее стало известно, что в Норвегии обнаружили новый вариант коронавируса AY.63, являющегося подвидом штамма "Дельта".

Исследователи не считают, что он опаснее обычного "Дельта"-вируса. Специалисты уверены, что вакцина защищает человека против этого штамма вируса так же, как и против других вариантов. Поэтому они подчеркивают, что нет причин для излишнего волнения.

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