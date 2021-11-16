ЄСПЛ вимагає від Грузії надати Саакашвілі необхідну медичну допомогу

В ЄСПЛ вирішили надати справі статус пріоритетної.

Європейський суд з прав людини запросив у грузинської влади інформацію про нинішній стан здоров'я експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі, який нині перебуває у тюремній лікарні №18 на території Глданської в'язниці.

Про це йдеться у пресрелізі суду.

"Європейський суд з прав людини вирішив вжити тимчасові заходи у справі "Саакашвілі проти Грузії" (заява № 54641/21) щодо стану здоров’я заявника. Суд запросив у влади інформацію щодо нинішнього стану здоров'я. Суд вимагає забезпечити його безпеку у в'язниці та надати йому необхідну медичну допомогу", - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що 10 листопада 2021 року Саакашвілі подав до ЄСПЛ скаргу, в якій заявив, що у в'язниці немає можливості ефективно його лікувати та що грузинська влада відмовляється його переводити до лікарні поза в'язницею.

На думку Саакашвілі, таку позицію Тбілісі слід вважати, зокрема, порушенням права на життя.

В ЄСПЛ вирішили надати справі статус пріоритетної.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18 через погіршення стану здоров’я.

Невдовзі після госпіталізації до в'язничної лікарні експрезидент заявив про побиття.

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