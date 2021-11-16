Нардепа Дмитрука офіційно виключили зі "Слуги народу"

Дмитрук і надалі залишатиметься нардепом, але тепер як позафракційний.

Народного депутат Артема Дмитрука офіційно виключили з фракції "Слуга народу".

Про це на засіданні парламенту оголосив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

"Повідомляю про рішення депутатської фракції партії "Слуга народу" виключити зі складу фракції народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича", — сказав Корнієнко.

Рішення про виключення Артема Дмитрука зі "Слуги народу" погодили на засіданні фракції вчора, 15 листопада.

Дмитрук і надалі залишатиметься нардепом, але тепер як позафракційний. Політик був обраний на мажоритарному окрузі, тому "Слуга народу" не зможе відібрати у нього мандат.

Хто такий Артем Дмитрук

Артем Дмитрук переміг на парламентських виборах на 133 окрузі в Одеській області. Він висувався від політичної сили "Слуга народу". Дмитрук голосував проти відставки Дмитра Разумкова з посади спікера ВР та проти антиолігархічного закону Зеленського. Також він був одним з трьох "антивакцинаторів" у Раді і заявив, що не буде робити щеплення від COVID-19.

8 листопада Дмитро Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика", до якого увійшли 25 депутатів, зокрема і Артем Дмитрук.

Нагадаємо, що Верховна Рада у четвер збирається на позачергове засідання.

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