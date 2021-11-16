Нардепа Дмитрука официально исключили из "Слуги народа"

Дмитрук и дальше будет оставаться нардепом, но теперь как внефракционный.

Народный депутат Артем Дмитрук официально исключен из фракции "Слуга народа".

Об этом сегодня на заседании парламента объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

"Сообщаю о решении депутатской фракции партии "Слуга народа" исключить из состава фракции народного депутата Дмитрука Артема Геннадиевича", — сказал Корниенко.

Решение об исключении Артема Дмитрука из "Слуги народа" согласовано на заседании фракции вчера, 15 ноября.

Дмитрук и дальше будет оставаться нардепом, но теперь как внефракционный. Политик был избран в мажоритарном округе, поэтому "Слуга народа" не сможет отнять у него мандат.

Кто такой Артем Дмитрук

Артем Дмитрук победил на парламентских выборах в 133 округе в Одесской области. Он выдвигался от политической силы "Слуга народа". Дмитрук голосовал против отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР и против антиолигархического закона Зеленского. Также он был одним из трех "антивакцинаторов" в Раде и заявил, что не будет делать прививку от COVID-19.

8 ноября Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение "Умная политика", в которое вошли 25 депутатов, в том числе и Артем Дмитрук.

Напомним, что Верховная Рада в четверг собирается на внеочередное заседание.

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