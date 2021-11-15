Фракция "Слуги народа" окончательно решила избавиться от Артема Дмитрука

Скандальный нардеп из Одессы будет исключен из фракции и выведен из состава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В понедельник, 15 ноября, на заседании фракции "Слуга Народа" было принято решение инициировать процедуру исключения из своего состава народного депутата Артема Дмитрука.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Нардеп Дмитрук также будет исключен из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, к которому он принадлежал как член фракции "Слуга народа".

На том же заседании было решено исключить нардепку Людмилу Буймистер из состава комитета по экономическому развитию.

Напомним, Буймистер не поддержала закон об олигархах, а также голосовала против того, чтобы уволить Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады. 19 октября нардепку исключили из состава фракции "Слуга народа".

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил о возможном исключении народного депутата Артема Дмитрука из- за его "неправильного поведения".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку