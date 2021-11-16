Надя Дорофеева закрыла свой бизнес в центре Киева

Артистка вместе с бизнесвумен Валерией Бородиной закрыли свой шоурум SO DODO.

Певица Надя Дорофеева вместе с бизнесвумен Валерией Бородиной закрыли свой шоурум корейских брендов в центре Киева.

Об этом они сообщили в видеообращении, которое Надя разместила на своей странице в Instagram. По словам женщин, причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

"Год назад ситуация с пандемией подтолкнула нас к трем месяцам размышлений на тему того, куда развивать наш бизнес с учетом того, что продолжаться в прежнем формате он технически не мог. И многие идеи были классными, но это не о SO DODO. 10 месяцев назад перед очередным локдауном мы убрали вещи из кронштейнов, а после него уже их не вернули.3 месяца назад мы сняли это видео Сегодня мы встретились, чтобы отпраздновать наш опыт, нашу дружбу, наши несбыточные планы и наши будущие мечты. В истории небольшого магазина с особыми вещами SO DODO мы ставим точку", – говорится в сообщении.

Также Дорофеева и Бородина вспомнили, как начали бизнес. Так, пять лет назад в Амстердаме подруги долго разговаривали в постели и решили создать свой маленький магазин вещей. Через год они открыли шоурум с вещами, которые лично выбирали в Сеуле. Впрочем, эта история завершилась через три года.

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