Стало відомо, коли відбудеться суд над Саакашвілі

На процесі в суді Саакашвілі, можливо, не буде, як і на інших засіданнях.

У Тбіліському суді у вівторок, 16 листопада, відбудеться процес у порушеній кримінальній справі про незаконне перетинання державного кордону Грузії експрезидентом Міхеілом Саакашвілі.

Про це заявив адвокат експрезидента Бека Басілая, — пише "Інтерфакс".

" Звинувачення Міхеілу Саакашвілі в незаконному перетині кордону було висунуто прокуратурою майже місяць тому і тільки зараз призначено судовий процес, який служить владі лише з пропагандистською метою", — сказав адвокат.

Він не виключив, що на процесі у вівторок у суді Саакашвілі не буде, як і на процесах проти нього 10 та 15 листопада.

"Для влади важливо, щоб Міхеіла Саакашвілі був повністю ізольований у тюремній лікарні, щоб у суспільства не було можливості не лише бачити, а й чути його", — резюмував Басілая.

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Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. 8 листопада Саакашвілі перевели із в'язниці №12 у Руставі до Глданської тюремної лікарні №18 через погіршення стану здоров'я.

Незабаром після госпіталізації до тюремної лікарні експрезидент заявив про побиття.

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