У Косові затримали чотирьох росіян та відправили під варту

У Косові затримали чотирьох росіян та відправили під варту

Зазначається, що росіяни незаконно в’їхали до Косова "альтернативними шляхами".

У частково визнаній державі Косово затримали чотирьох громадян Росії за незаконний перетин кордону із Сербією.

Про це інформує сербське видання NOVA і косовське RTK.

Косовські правоохоронці зупинили два автомобілі з белградськими номерами. У них було двоє чоловіків і дві жінки. Всі вони виявилися громадянами Росії. Зазначається, що росіяни незаконно в’їхали до Косова "альтернативними шляхами".

Порушників відправили під варту на 48 годин для подальшого розгляду справи.

Відзначимо, що в результаті війни 1999 між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема і Україна.

Етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.

Нагадаємо, що Косово та Сербія домовилися про деескалацію на лінії розмежування.

У жовтні Косово звинуватило російських дипломатів у дестабілізації.

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