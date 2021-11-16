Стало известно, когда состоится суд над Саакашвили

На процессе в суде Саакашвили возможно не будет, как и на других заседаниях.

В Тбилисском суде во вторник, 16 ноября состоится процесс по возбужденному уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом Михеилом Саакашвили.

Об этом заявил адвокат экс-президента Бека Басилая, - пишет "Интерфакс".

"Обвинение Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении границы было предъявлено прокуратурой почти месяц назад и только сейчас назначен судебный процесс, который служит властям лишь в пропагандистских целях", - сказал адвокат.

Он не исключил, что на процессе во вторник в суде Саакашвили не будет, как и на процессах против него 10 и 15 ноября.

"Для властей важно, чтобы Михеил Саакашвили был полностью изолирован в тюремной больнице, чтобы у общества не было возможности не только видеть, но и слышать его", - резюмировал Басилая.

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Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18 из-за ухудшения состояния здоровья.

Вскоре после госпитализации в тюремную больницу экс-президент заявил об избиении.

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