Врачи просят не возвращать Саакашвили в тюрьму из-за проблем с психикой

Врачи просят не возвращать Саакашвили в тюрьму из-за проблем с психикой

Заключенный экс-президент Грузии имеет посттравматическое стрессовое расстройство.

Группа медицинских экспертов при офисе омбудсмена Грузии считает нецелесообразным перевод бывшего президента страны Михеила Саакашвили в пенитенциарное учреждение в Глдане, где он содержался до госпитализации в тюремную больницу.

Об этом сообщает "Грузия Онлайн" со ссылкой на представителя группы медиков, невролога Тенгиза Цуладзе.

По его словам, Саакашвили страдает от посттравматического стрессового расстройства.

"Это значит, что стресс был получен в пенитенциарном учреждении, в основном в Глдане, поэтому мы не поддерживаем его перевод туда", — заявил врач.

Цуладзе утверждает, что посттравматические стрессовые расстройства следует лечить в среде, которая не будет напоминать человеку обстановку, где он получил этот стресс.

"Неврологические заболевания часто не проходят через день, неделю и требуют длительной реабилитации. Психотерапия поможет нам провести реабилитацию в полном объеме", – подчеркнул врач.

По его словам, в Саакашвили наблюдается определенная патология от неврологической симптоматики, нарушение равновесия, общая слабость, выраженная анемия и тяжелая психическая депрессия.

Напомним, во время пребывания в тюремной больнице экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвилл стало хуже. После встречи с адвокатами политик поскользнулся и упал, его на носилках вынесли из комнаты свиданий.

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