К Саакашвили применяли "психотропные пытки" — Лиза Ясько

У экс-президента Грузии серьезные проблемы со сном, он постоянно находится в тревожном состоянии.

Народная депутат из фракции "Слуга народа" Лиза Ясько сообщила, что находящемуся в тюрьме экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили в течение длительного времени давали опасные психотропные препараты.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, записав соответствующее видео.

По словам Ясько, на выходных, во время последнего посещения Саакашвили в тюрьме, ей стал известен "жуткий факт", свидетельствующий о "фармакологической пытке".

“В течение нескольких недель Михаилу давали психотропные препараты, в которых он не нуждался. Серьезные препараты, влияющие на реакцию и общее психологическое состояние", — заявила она.

Любимая Саакашвили утверждает, что дозу этого препарата планировали увеличивать, а это могло привести к потере слуха и зрения, сделать невозможным его выступление на суде и даже вызвать его физическое уничтожение. Теперь он прекратил прием этих "опасных препаратов", но последствия для здоровья все еще ощущаются.

"Пока у него серьезные проблемы со сном, он постоянно находится в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья", — сообщила Ясько, отметив, что предписание таких медицинских препаратов без необходимости является преступлением и актом пыток.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. Еще в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил экспрезидента Грузии к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства. По возвращении в Грузию против него было открыто еще одно дело — о незаконном пересечении границы. После задержания экспрезидент начал голодовку и объявил себя политзаключенным.

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