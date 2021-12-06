До Саакашвілі застосовували "психотропні тортури" - Ліза Ясько

У експрезидента Грузії серйозні проблеми зі сном, він постійно перебуває у тривожному стані.

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Ліза Ясько повідомила, що експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, упродовж тривалого часу давали небезпечні психотропні препарати.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, записавши відповідне відео.

За словами Ясько, на вихідних, під час останніх відвідин Саакашвілі у в’язниці їй став відомий “моторошний факт”, який свідчить про “фармакологічне катування”.

“Протягом декількох тижнів Михайлу давали психотропні препарати, яких він не потребував. Серйозні препарати, які впливають на реакцію та загальний психологічний стан”, - заявила вона.

Кохана Саакашвілі стверджує, що дозу цього препарату планували збільшувати, а це могло призвести до втрати слуху та зору, унеможливити його виступ на суді і навіть спричинити його фізичне знищення. Відтепер він припинив прийом цих “небезпечних препаратів”, але наслідки для здоров’я все ще відчуває.

“Наразі у нього серйозні проблеми зі сном, він постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух, зір і загальний стан здоров’я", – повідомила Ясько, наголосивши на тому, що припис таких медичних препаратів без необхідності є злочином і актом катування.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. Ще у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив експрезидента Грузії до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. Після повернення до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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