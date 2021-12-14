В украинском МИД напомнили российским дипломатам о контрабанде кокаина

В украинском МИД напомнили российским дипломатам о контрабанде кокаина

Фигурантам "кокаинового дела" грозит до 25 лет лишения свободы.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко напомнил о скандале с четырьмя российскими дипломатами, признанными коллегией присяжных суда в Москве виновными в контрабанде большой партии кокаина из Аргентины.

Об этом он написал во вторник, 14 декабря, на своей странице в Facebook.

По его словам, это дело касается попытки вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в Россию 400 кг кокаина на 35 миллионов евро. Завтра российским дипломатам должен быть оглашен приговор.

Олег Николенко предположил, что в российском МИД решили отвлечь внимание от этого скандала, в частности, распространяя фейк о нелегальной продаже гражданства мигрантам в украинском посольстве в Ливане.

"Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", — написал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские чиновники якобы продают нелегальным мигрантам с Ближнего Востока туристические визы в Украину "за 3 тысячи евро", а впоследствии они за 20 тысяч евро покупают украинское гражданство.

Напомним, ранее в МИД России сравнили надпись "Слава Украине", которая присутствует на футболках сборной Украины, с нацистским поздравлением "Хайль Гитлер!"

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