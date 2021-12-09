В МИД России обвинили Евросоюз в "милитаризации" Украины

В МИД России обвинили Евросоюз в "милитаризации" Украины

В Москве считают, что военно-техническая помощь ЕС не способствует мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе зашли в тупик.

Как сообщает российское агентство ТАСС с таким заявлением, она выступила в четверг, 9 декабря, на брифинге.

Захарова, в частности, отметила, что Евросоюз включился в "процесс милитаризации Украины".

"2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на военно-техническую помощь Вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру на Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", — добавила она.

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По ее словам, состоявшиеся с 7 по 8 декабря заседания трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп завершились безрезультатно. "Просто ничем они завершились”, — сказала спикер российского МИД.

В то же время, Захарова заявила, что украинские военные наращивают группировки на линии столкновения на Донбассе, пользуясь поддержкой НАТО.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику", — сообщила она.

Напомним, 9 декабря руководитель генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российское вторжение в Украину является ложью, но пообещал пресекать "провокации" ВСУ на Донбассе.

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