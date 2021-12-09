5 книг, которые следует прочитать в декабре

Книги этих авторов в основном на экзотические темы, которые подходят к этому времени года.

Малоизвестный роман английского классика, парижский бомонд прошлого века, социальная драма нашего времени – во всех историях имеет значение не столько сюжет, сколько настроение и атмосфера эпохи, которую описывают настоящие мастера.

Джордж Оруэлл. Дни в Бирме. – К.: Издательство Жупанского, 2021

На фоне известных книг этого автора - антиутопии "1984" и повести "Колхоз животных" - для многих читателей до сих пор остается в тени другое наследие, в частности, его второй роман "Дни в Бирме", в основу которого лег период, когда молодой Джордж Оруэлл с 1922 по 1927 служил в Бирме полисменом в имперской полиции Великобритании. Это рассказ о темной стороне Британской Индии, разоблачающий неприятные и позорные эпизоды из жизни империи, которые собственными глазами пришлось наблюдать молодому Эрику Блэру и которые навсегда изменили его мировоззрение – еще до того, как он стал Джорджем Оруэллом, одним из самых уважаемых и цитируемых писателей. ХХ век. Это второй роман в библиографии Джорджа Оруэлла, написанный в 1934 году, в котором уже тогда можно заметить зародыши тех основных для писателя тем, которые впоследствии еще громче и зловеще прозвучат в культовых "1984" и "Колхозе животных".

В основу романа лег личный опыт Оруэлла, когда он жил в Бирме, где служил полицейским в колониальной полиции Великобритании. Это время знаменует переломный миг в жизни Оруэлла – именно тогда произошла трансформация снобистского мальчика-выпускника частной школы в писателя, ставшего голосом общественной совести. Главный герой романа Флори - своеобразное альтер-его писателя, одинокий и нуждающийся человек, попавший в ловушку могучей системы, разрушающий в человеке все хорошее. Его окружают люди, с которыми у него нет ничего общего и которым он не может полностью открыться, поскольку и бирманцы, и британцы, и сам Флори запятнаны колониальным режимом, в условиях которого им приходится жить.

Алекс Джордж. Парижские часы. – Х.: Фабула, 2021

Этот атмосферный роман молодого британского писателя Алекса Джорджа рассказывает об одном дне из жизни четырех парижан осенью 1927 года. Перед нами появляются верная служанка, армянский беженец-кукольник, талантливый влюбленный художник и популярный журналист. "Прежде чем Жан-Поль успевает ответить, Жозефина продолжает: - Я знакома с одним журналистом. Он американец. Пишет статьи для какой-то канадской газеты. А еще публикует свои рассказы. Его зовут Эрнест Хемингуэй. Может, вы его знаете. - Конечно. Я знаю его произведения : "И солнце восходит" - очень хорошая книга. - Эрнест считает так же. Правда, я ее не читала. - Она моргает глазами. - Это доводит его до безумия". Таким образом, капризная судьба сводит героев романа между собой, а еще с Марселем Прустом и Морисом Равелем, Гертрудой Стайн, Жозефиной Бейкер и Эрнестом Хемингуэем.

"Самая завершенность разрушения дает нам право повернуть время вспять, спасти слова от огня и представить, что было разрушено и почему, - размышляет автор о текучести времени и невозможности вернуть ход истории. - В моем новом романе "Парижские часы" я пересказываю, в частности, историю сожжения тетрадей Пруста, за исключением того, что на этот раз его (выдуманная) служанка спасает одну от огня. Она прячет ее, заветный сувенир на память. После смерти писателя спасенная тетрадь приносит ей утешение, когда она оплакивает своего любимого работодателя". Поэтому блеск звезд тогдашнего Парижа совершенно омрачен драматизмом "обычных" человеческих судеб, потому что каждая из них наполнена такими потерями, что заслуживает отдельного рассказа. Увлекательная трогательная история, поражающая и создающая неповторимое настроение.

Арчибальд Дж. Кронин. Три любви. – Л.: Априори, 2021

Тема этого романа, кажется, более чем ясна. Три любви – три стихии – три этапа жизни. Впрочем, всегда ли они складываются в большую гармонию? По сюжету главная героиня Люси Мур убеждена в правильности своих жизненных принципов и сформировала воображаемый план идеального будущего. Она горит любовью к своим родным и жертвует всем ради их благополучия. - Мама! - воскликнул он, сразу пытаясь как можно быстрее сообщить ей важную информацию. "Он позволил мне свернуть канаты в один. - Боже мой! Что же дальше?" - пролепетала она, думая о веснушках на его носу. Нос был откровенно курносый, а веснушки – маленькие пигментные крапинки. Конечно, были на свете и другие детские носики, и другие веснушки, но для нее именно этот носик и эти веснушки были самыми волшебными!" Но не ослепляет ли ее страсть здравый смысл и не препятствует ли критическому мышлению? Или гордость и самоуверенность обычной женщины с пылкой мечтой о изысканной жизни не разрушает ли семейного счастья? В этой истории любовь имеет свою цену, как и жизнь ради эфемерного будущего, ради чаяний и несбывшихся стремлений.

Кейт Элизабет Расселл. Моя темная Ванесса. – Х.: Vivat, 2021

По сюжету этой истории, в 2000 году яркая и амбициозная Ванесса запутывается в романе с Джейкобом Стрейном, 42-летним преподавателем английской литературы. "Когда мы со Стрейном встретились, мне было пятнадцать, а ему сорок два, нас разделяли почти идеальные тридцать лет, – вспоминает героиня. – Так я тогда описывала эту разницу: идеальная. Мне нравилась эта математика. Трижды мой возраст, так легко было представить внутри него троих меня: одна свернулась вокруг мозга, вторая - вокруг сердца, третья превратилась в жидкость и течет по его венам. Ко мне у него ни к кому не было подобного влечения. Я первой заставила его это почувствовать. Было во мне что-то такое, что оправдывало этот риск. Захватившая его прелесть". Спустя семнадцать лет Стрейна обвиняют в сексуальных притязаниях. Переосмысливая события семнадцатилетней давности, Ванесса разрывается между прошлым и настоящим. В сознании тесно переплетаются воспоминания и травмы взрослой женщины с волнениями девушки-подростка. Она должна решить: это была любовь или ее просто использовали? Эротический восторг или нездоровое влечение? Была ли она готова к таким отношениям, когда ей было всего-навсего пятнадцать?

Софи Хардах. Язык нам на пользу. – К.: Yakaboo Publishers, 2021

В этой удивительно интересной книге нам предлагают утешиться невероятным языковым разнообразием, которое предстает перед нами с рождения и вдохновляет и очаровывает людей, с тех пор как они научились разговаривать. Книга открывается первыми звуками, которые ребенок слышит в материнской утробе. Нам напоминают, что дети способны быстро учиться нескольким языкам, пока свежая голова и в руках нет гаджетов. И хотя около четырех тысяч лет назад дети и подростки в школах писарей в Древнем Ираке учились читать и писать только на двух языках, зато одним из них был шумерский - самый древний письменный язык человечества. А как учились раньше другого языка, знаете? "Приблизительно в то же время, - рассказывает автор, - иракские торговцы начали селиться на территории современной Турции и жениться на местных женщинах. Эти мужчины и их жены изучали языки друг друга просто благодаря постоянному общению, и у них подрастали двуязычные дети". Также автор проводит нас по "книжным кладбищам" средневековых синагог; рассказывает о загадках иероглифов и клинописи и длительных попытках их расшифровать; в Британии открывает таинственный утраченный язык кипро-минойских письмен; а еще знакомит с уникальным языком, который изобрели дети в тихоокеанских колониях Германии. Таким образом, это книга о языках и о людях, которые в них влюблены. Об удивительных, замечательных способах использования языков людьми со времен первых записей на глиняных табличках.

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