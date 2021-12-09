В Генштабе России пообещали пресекать "силовые провокации Украины" на Донбассе

Российский военачальник считает, что военная помощь стран Запада украинской армии подталкивает Киев к "опасным шагам".

Руководитель генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российское вторжение в Украину является ложью, но пообещал пресекать "провокации" ВСУ на Донбассе.

Как сообщает ТАСС, такое заявление Герасимов сделал на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

По его словам, передислокация российских армейских подразделений возле границ Украины не свидетельствует об агрессивных планах, а является обычной "рутиной".

"Страны НАТО уделяют чрезмерное внимание перемещению войск на территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления”, — сказал Валерий Герасимов.

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В то же время российский военачальник проникся ситуацией по ту сторону границы — на востоке Украины, где, по его мнению, ВСУ, получив новейшее вооружение, могут прибегнуть к "опасным шагам".

"Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства... Однако любые провокации украинской власти по поводу силового урегулирования проблем Донбасса будут прекращаться", - сказал он.

Глава российского генштаба не уточнил, как именно Россия намерена прекращать "провокации" и обойдется ли в этом случае без вторжения на территорию Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин считает вступление Украины в НАТО неприемлемым. По его мнению, это подрывает безопасность России.

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