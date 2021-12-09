Нацбанк снова повысил учетную ставку

В Нацбанке отметили, что одним из основных факторов снижения неопределенности является выделение Украине второго транша МВФ в размере около 700 млн долларов.

Национальный банк Украины повышает учетную ставку с 8,5 до 9% годовых.

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Об этом говорится в материалах регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до цели 5%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевыми рисками для экономики НБУ считает эскалацию Россией военного конфликта и более долгий, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире. Также связанным геополитическим риском является более длительное, чем предполагалось прогнозом, сохранение высоких цен на газ. Эти факторы могут обусловить охват инфляцией все более широкого спектра товаров и услуг.

В Нацбанке подчеркнули, что в случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков, регулятор готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях правления по вопросам монетарной политики.

Напомним:

В октябре Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых после ее повышения до этого уровня в сентябре.

после ее повышения до этого уровня в сентябре. Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Таким образом, ее размер определяет цену кредитов на рынке.

– это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Таким образом, ее размер определяет цену кредитов на рынке. Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 5 марта 2021 года, когда ее размер был увеличен с 6,0% до 6,5% годовых . Следующее повышение произошло 16 апреля – до 7,5% годовых.

. Следующее повышение произошло 16 апреля – до 7,5% годовых. Затем НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 7,5% с 18 июня. После этого НБУ решил повысить ставку с 23 июля 2021 года до 8,0% годовых. Такая ставка сохранялась до сентября, когда НБУ с 10 сентября 2021 года поднял ее до 8,5%.