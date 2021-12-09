Нацбанк знову підвищив облікову ставку

У Нацбанку зауважили, що одним з основних чинників зниження невизначеності є виділення Україні другого транша МВФ в розмірі близько 700 млн дол.

Національний банк України підвищує облікову ставку з 8,5% до 9% річних.

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Про це йдеться в матеріалах регулятора.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 9% річних. Це рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ключовими ризиками для економіки НБУ вважає ескалацію Росією військового конфлікту та довший, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі. Також пов’язаним геополітичним ризиком є довше, ніж передбачалося прогнозом, збереження високих цін на газ. Актуальним лишається й ризик подальшого здорожчання продовольства у світі. Ці чинники можуть зумовити охоплення інфляцією дедалі ширшого спектра товарів та послуг.

У Нацбанку підкреслили, що в разі подальшої реалізації проінфляційних ризиків, регулятор готовий підвищувати ключову ставку на найближчих засіданнях правління з питань монетарної політики.

Нагадаємо:

У жовтні Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 8,5% річних після підвищення її до цього рівня у вересні.

після підвищення її до цього рівня у вересні. Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати довгострокове або короткострокове рефінансування. Таким чином її розмір визначає ціну кредитів на ринку.

- це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати довгострокове або короткострокове рефінансування. Таким чином її розмір визначає ціну кредитів на ринку. Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку від 5 березня 2021 року, коли її розмір було збільшено з 6,0% до 6,5% річних . Наступне підвищення відбулося 16 квітня - до 7,5% річних.

. Наступне підвищення відбулося 16 квітня - до 7,5% річних. Потім НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 7,5% з 18 червня. Після цього НБУ вирішив підвищити ставку від 23 липня 2021 року до 8,0% річних. Така ставка зберігалася до вересня, коли НБУ від 10 вересня 2021 року підняв її до 8,5%.