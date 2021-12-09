США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Тупицкого

Под ограничения США попала и супруга Тупицкого Ольга.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом идет речь на сайте Госдепартамента США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

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Против Александра Тупицкого ввели санкции "за значительные коррупционные действия, в частности, за получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе".

"Жена Тупицкого Ольга Тупицкая также фигурировала в этом", — говорится на сайте Госдепартамента США.

Санкции предусматривают запрет на въезд в США и блокировку всех финансовых активов лица в банках Соединенных Штатов.

Напомним, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ. В марте 2021 года Зеленский своим указом уволил Александра Тупицкого с должности главы Конституционного Суда Украины. В свою очередь Верховный суд признал незаконным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей.

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