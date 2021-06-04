Экс-глава КСУ Тупицкий трижды посещал оккупированный Крым — "Схемы"

Сам Тупицкий эту информацию отрицает.

Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий трижды посещал временно оккупированный Крымский полуостров в 2016 и 2017 годах.

Об этом со ссылкой на источники в пограничной службе сообщают "Схемы".

Отмечается, что экс-служитель Фемиды, в частности, въехал в Крым через пункт въезда-выезда "Чонгар" 20 июля 2016 года, и покинул оккупированную территорию тем же путем почти через месяц, 28 августа.

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Во второй раз Тупицкий находился на полуострове с 7 по 9 апреля 2017 года, а в третий раз — с 5 по 22 августа 2017 года.

Как отметил адвокат и бывший член Общественного совета добродетели Роман Маселко, посещение Крыма после оккупации без необходимости является "нарушением этических правил судьи".

"Даже была рекомендация соответствующих судебных органов и СБУ о том, что судьям не рекомендовали ездить на эти территории, потому что они реально являются носителями очень важной информации. А если их завербовать, то это вопрос национальной безопасности. Поэтому такие действия являются рискованными и, по моему убеждению, неправомерными", — пояснил он.

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Сам Тупицкий в комментарии "Схемам" отметил, что не посещал полуостров: "В Крыму Российской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы".

Ранее во время брифинга, отмечают журналисты, Тупицкий говорил, что невъездной в Крыму только с 2018 года — с тех пор как попал под российские санкции.

Как сообщалось, 27 марта 2021 года Владимир Зеленский уволил Тупицкого с должности судьи КСУ. Президент своим решением отменил указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, который еще в мае 2013 года подписал тогдашний президент Виктор Янукович.

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После этого Тупицкий подал иск на указ Зеленского в Верховный суд.

Впоследствии экс-главу КСУ заподозрили в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

В мае районный суд Киева не увидел административного правонарушения в действиях отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и закрыл дела о конфликте интересов и декларации.

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