Народные приметы, обряды и обычаи 4 июня

Радуга на западе — к дождю, на востоке — быть хорошей погоде.
4 июня церковь и верующие чтят память мученика Василиска, II Вселенского Собора, мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.
4 июня: церковный праздник
Василиск родился в городе в городе Амасия и был племянником святого мученика Феодора Тирона. Он принял мученическую смерть вместе с его братьями Евтропии и Клеоник.
Молитвы святых заставили перекинуться статую Артемиды. Поэтому они и подверглись пыткам: их привязали к деревянным палкам мучеников и обливали кипящей смолой, рвали их тела железными крюками и посыпали раны смесью горчицы, соли и уксуса. Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска определенное время держали в темнице.
В конце концов, правитель, которому в руки попал Василиск, приказал отрубить святому голову, а его тело бросить в реку. Христиане вскоре выкупили тело мученика и ночью тайно похоронили на вспаханном поле. Через некоторое время на этом месте была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую впоследствии перенесли мощи святого.
4 июня: народные традиции
В древности верили, что в этот день вылупиться василиск — мифическое животное, которое имело голову петуха, хвост змеи (дракона) и туловище лягушки. Миф о василиска возник еще во времена античности, но чаще всего василиск упоминается именно в средневековом эпосе и сказаниях.
Также в народном календаре 4 июня называлось день Трибога. Считалось, что сегодня заканчивается весна и начинается лето. Якобы в этот день Ярила Весеннего заменяет Даждьбог.
4 июня: что не стоит делать
- работать на земле
- плакаты;
- ловить птиц;
- мыть и подметить пол.
4 июня: что стоит сделать
- убирать дома;
- варить яйца вкрутую, чтобы с них время не вылупился василиск.
4 июня: украинские народные приметы
- Если ветер долго дул с одной, стороны, но внезапно изменил направление, — скоро будут дожди.
- Радуга на западе — к дождю, на востоке — быть хорошей погоде.
- Зеленая радуга — на дождь, желтая — к хорошей погоде, красная — на жару и ветер.
- Если радугу видно и после дождя, но она быстро исчезает — будет хорошая погода, когда же долго «пьет воду» — в непогоду.
- Частые молнии в июне — на урожай зерновых.
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