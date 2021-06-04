Народні прикмети, обряди і звичаї 4 червня

Веселка на заході — на дощ, на сході — бути гарній погоді.

4 червня церква та віряни вшановують пам'ять мученика Василіска, II Вселенського Собору, мученика Йоана-Володимира, князя Сербського.

4 червня: церковне свято

Василіск народився в місті в місті Амасія і був племінником святого мученика Феодора Тирона. Він прийняв мученицьку смерть разом з його братами Євтропієм і Клеоником.

Молитви святих змусили перекинутися статую Артеміди. Тому вони й зазнали катувань: їх прив'язали до дерев'яних палиць мучеників і обливали киплячою смолою, рвали їх тіла залізними гаками та посипали рани сумішшю гірчиці, солі та оцту. Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василіска певний час тримали в темниці.

Зрештою, правитель, до якого в руки потрапив Василіск, наказав відрубати святому голову, а його тіло кинути в річку. Християни незабаром викупили тіло мученика і вночі таємно поховали на зораному полі. Через деякий час на цьому місці була побудована церква в ім'я святого мученика Василіска, в яку згодом перенесли мощі святого.

4 червня: народні традиції

У давнину вірили, що у цей день може вилупитися василіск - міфічна тварина, яка мала голову півня, хвіст змії (дракона) та тулуб жаби. Міф про василіска виник ще за часів античності, але найчастіше василіск згадується саме у середньовічному епосі та сказаннях.

Також у народному календарі 4 червня називалося день Трибога. Вважалося, що сьогодні закінчується весна і починається літо. Нібито цей день Ярила Весняного замінює Дажбог.

4 червня: що не варто робити

працювати на землі;

плакати;

ловити птахів;

мити та підмітити підлогу.

4 червня: що варто зробити

прибирати вдома;

варити яйця на круто, щоб з них часом не вилупився василіск.

4 червня: українські народні прикмети

Якщо вітер довго віяв з одного, боку, але раптово змінив напрямок,— скоро задощить.

Веселка на заході — на дощ. на сході — бути гарній погоді.

Зелена веселка — на дощ, жовта — на гарну погоду, червона - на спеку і вітер.

Якщо веселку видно і після дощу, але вона швидко зникає,— буде хороша погода, коли ж довго «п'є воду» — на негоду.

Часті блискавиці в червні — на врожай зернових.

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