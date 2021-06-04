Народні прикмети, обряди і звичаї 4 червня

Веселка на заході — на дощ, на сході — бути гарній погоді.
4 червня церква та віряни вшановують пам'ять мученика Василіска, II Вселенського Собору, мученика Йоана-Володимира, князя Сербського.
4 червня: церковне свято
Василіск народився в місті в місті Амасія і був племінником святого мученика Феодора Тирона. Він прийняв мученицьку смерть разом з його братами Євтропієм і Клеоником.
Молитви святих змусили перекинутися статую Артеміди. Тому вони й зазнали катувань: їх прив'язали до дерев'яних палиць мучеників і обливали киплячою смолою, рвали їх тіла залізними гаками та посипали рани сумішшю гірчиці, солі та оцту. Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василіска певний час тримали в темниці.
Зрештою, правитель, до якого в руки потрапив Василіск, наказав відрубати святому голову, а його тіло кинути в річку. Християни незабаром викупили тіло мученика і вночі таємно поховали на зораному полі. Через деякий час на цьому місці була побудована церква в ім'я святого мученика Василіска, в яку згодом перенесли мощі святого.
4 червня: народні традиції
У давнину вірили, що у цей день може вилупитися василіск - міфічна тварина, яка мала голову півня, хвіст змії (дракона) та тулуб жаби. Міф про василіска виник ще за часів античності, але найчастіше василіск згадується саме у середньовічному епосі та сказаннях.
Також у народному календарі 4 червня називалося день Трибога. Вважалося, що сьогодні закінчується весна і починається літо. Нібито цей день Ярила Весняного замінює Дажбог.
4 червня: що не варто робити
- працювати на землі;
- плакати;
- ловити птахів;
- мити та підмітити підлогу.
4 червня: що варто зробити
- прибирати вдома;
- варити яйця на круто, щоб з них часом не вилупився василіск.
4 червня: українські народні прикмети
- Якщо вітер довго віяв з одного, боку, але раптово змінив напрямок,— скоро задощить.
- Веселка на заході — на дощ. на сході — бути гарній погоді.
- Зелена веселка — на дощ, жовта — на гарну погоду, червона - на спеку і вітер.
- Якщо веселку видно і після дощу, але вона швидко зникає,— буде хороша погода, коли ж довго «п'є воду» — на негоду.
- Часті блискавиці в червні — на врожай зернових.
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